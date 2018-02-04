بابوش تتوّج بلقب بطولة تايوان للتنس
AFP Greg Wood
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توجت المجرية تيميا بابوش المصنفة الرابعة بلقب بطولة تايوان المفتوحة للتنس اليوم الأحد، بعد تغلبها على منافستها الأوكرانية كاترينا كوزلوفا.
وتمكنت بابوش المصنفة 45 عالميا من الفوز على كوزلوفا المصنفة 85 بمجموعتين دون رد، بواقع : (7-5) و(6-1)، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.
🏆 CHAMP!🏆@TimeaBabos is the 2018 @wta_taiwan_open champion! pic.twitter.com/UcWcMutADK— WTA (@WTA) February 4, 2018
February 4, 2018
وهذا هو اللقب الثالث لبابوش بمسابقة فردي السيدات خلال مسيرتها الاحترافية في الملاعب الصفراء.
المصدر: WTA
أليكسي اسبر
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