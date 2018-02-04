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بابوش تتوّج بلقب بطولة تايوان للتنس

الرياضة

بابوش تتوّج بلقب بطولة تايوان للتنس
AFP Greg Wood
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توجت المجرية تيميا بابوش المصنفة الرابعة بلقب بطولة تايوان المفتوحة للتنس اليوم الأحد، بعد تغلبها على منافستها الأوكرانية كاترينا كوزلوفا.

وتمكنت بابوش المصنفة 45 عالميا من الفوز على كوزلوفا المصنفة 85 بمجموعتين دون رد، بواقع : (7-5) و(6-1)، خلال ساعة واحدة و25 دقيقة.

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وهذا هو اللقب الثالث لبابوش بمسابقة فردي السيدات خلال مسيرتها الاحترافية في الملاعب الصفراء.

المصدر: WTA

أليكسي اسبر

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