ملادينوفيش وكفيتوفا وجها لوجه في نهائي سان بطرسبورغ

بلغت الفرنسية كريستينا ملادينوفيش المصنفة رابعة وحاملة اللقب المباراة النهائية لدورة سان بطرسبورغ للتنس، اليوم السبت، حيث ستقابل التشيكية بترا كفيتوفا.

وفازت ملادينوفيش بثلاث مجموعات 3-6 و6-3 و6-2 على الروسية داريا كاساتكينا الثامنة التي أقصت في الدور السابق المصنفة أولى عالميا الدنماركية كارولاين فوزنياكي.

وتواجه ملادينوفيتش، في النهائي التشيكية بيترا كفيتوفا بطلة فلاشينغ ميدوز الأمريكية 2011 و2014، التي أقصت الألمانية يوليا جورج الخامسة بواقع 7-5 و4-6 و6-2.

وكانت كفيتوفا أخرجت اللاتفية يلينا أوستابنكو، المصنفة ثانية وبطلة رولان غاروس الفرنسية 2017، من ربع النهائي بفوزها عليها 6-0 و6-2.

المصدر: وكالات

فادي سيمير