شاهد.. "رونالدينيو المصري" يحرز هدفا عالميا

سجل أمير عادل الشهير بـ"رونالدينيو المصري" هدفا عالميا في مباراة فريقه نورشوبنغ النرويجي التي خسرها أمام ريجيكا الكرواتي بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح في بطولة كأس أتلانتيك الودية.

وسجل صانع الألعاب المصري الشاب أمير عادل والمعروف في أوروبا باسم ألكسندر ياكوبسن هدف فريقه نورشوبنغ الوحيد بطريقة رائعة بتسديدة قوية سكنت مرمى فريق ريجيكا من فوق رأس الحارس.

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يذكر أن أمير عادل انضم لمنتخب مصر في عهد هيكتور كوبر، وشارك في مباراة ودية أمام توغو ظهر خلالها بمستوى رائع.

المصدر: "مواقع مصرية"