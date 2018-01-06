بالفيديو.. هدفان بتسديدة واحدة في لقطة لن تتكرر

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا، لمجموعة من اللاعبين خلال إحدى مباريات الهواة داخل صالة رياضية.

ويظهر في اللقطة، أحد اللاعبين وهو يتأهب لتسديد ركلة جزاء حاسمة على ما يبدو، حيث تجمهر جميع اللاعبين حول منطقة الجزاء بانتظار تنفيذ الركلة.

والمفاجأة كانت ليست تسجيل اللاعب لركلة الجزاء، وإنما فقدان اللاعب لحذائه أثناء تنفيذ الركلة الناجحة، وتسجيله لسلة رائعة بالحذاء الطائر في ملعب كرة السلة المجاور، وسط ذهول وتشجيع اللاعبين الذين سقط بعضهم على الأرض من هول المفاجأة.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر