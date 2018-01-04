"فالديز" حارس برشلونة الأسبق يختفي بشكل نهائي!

بدأ فيكتور فالديز، حارس مرمى برشلونة الأسبق، وأحد أبرز من حمى مرمى الفريق الكتالوني، في تنفيذه الوعد الذي قطعه على نفسه بالتخلي عن شهرته، والابتعاد عن عالم كرة القدم.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن قيام فالديز بحذف جميع الصور من حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، كما قام بإلغاء حسابه بموقع "تويتر".

He has always been keen for privacy.



And Victor Valdes is determined to get it upon his retirement.



DETAILS 👇https://t.co/KQH3mDuAlFpic.twitter.com/pl6QnYE0nb — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) January 2, 2018

إقرأ المزيد

وذكرت الصحيفة أن اللاعب سبق وأن أدلى بتصريحات لقناة "RCN" الكولومبية في 2015، عن أمنيته في التخلي عن شهرته في يوم من الأيام.



وجاء في حديث فالديز حينها: "عندما يأتي موعد الاعتزال سأبتعد لأبقى مع أطفالي لكي أعلمهم كيف هي الحياة دون أضواء الشهرة، حينها سيصعب العثور علي".



وكان ذو الـ35 عاما قد فسخ تعاقده مع نادي ميدلزبره الإنجليزي مطلع الموسم الحالي، ليعلن بعدها الاعتزال عقب رحلة غير موفقة في الملاعب الإنجليزية.

ويعتبر فالديز واحدا من أعظم الحراس الذين ارتدوا قميص برشلونة عبر التاريخ، وحقق معه 6 بطولات دوري و3 بطولات لأبطال أوروبا، كما شارك معه فيما يقارب من 400 مباراة خلال الفترة بين عامي 2003 و2014.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر