صحيفة.. كوتينيو يختار رقم قميصه في برشلونة

أكدت صحيفة "إكسبريس الإنجليزية" أن نادي ليفربول وافق على انتقال لاعبه البرازيلي فيليب كوتينيو لصفوف برشلونة في سوق الانتقالات الحالي.

وأشارت الصحيفة بأن ليفربول سيحصل على مبلغ 130 مليون يورو إلى جانب 40 مليون يورو إضافية على حسب مستوى اللاعب مع برشلونة.

وبحسب الصحيفة فإن كوتينيو وقع اختياره على الرقم 7 ليكون الرقم الخاص به في برشلونة، خلفا لأردا توران الذي قد يرحل خلال الشهر الحالي.

وكان برشلونة قد حاول ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن إدارة النادي الإنجليزي رفضت إتمام الصفقة وقتها.

وعاد برشلونة لمحاولة ضم كوتينيو مجددا في سوق الانتقالات الحالي مع رفع العرض المقدم، وظل الخلاف على وقت الانتقال حتى توصل كلا الطرفين لاتفاق.

وتشير الصحف الإنجليزية إلى أن الألماني يورغن كلوب سيعوض رحيل كوتينيو بالتعاقد مع الأرجنتيني مانويل لانزيني لاعب وستهام يونايتد.

المصدر: Goal.com

فادي سيمير