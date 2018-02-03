دجوكوفيتش أجرى جراحة صغيرة

كشف الصربي نوفاك دجوكوفيتش (30 عاما) المصنف أول عالميا سابقا، عن خضوعه لجراحة صغيرة في المرفق الأيمن، على أمل معالجة الإصابة التي أبعدته عن ملاعب التنس في نهاية الموسم الماضي.

وكان اللاعب المتوّج بـ12 لقبا في البطولات الكبرى، غاب منذ صيف عام 2017 بسبب الإصابة.

ومنذ بداية الموسم الحالي، أرجأ دجوكوفيتش الموعد المقرر لعودته، إلا أنه شارك في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا الموسم، التي أقيمت في يناير الماضي، وخرج من الدور الرابع على يد الكوري الجنوبي تشانغ هيون، وكشف أنه لم يشعر بالتعافي الكامل.

وقال الصربي في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" الحقيقة أنه كان ثمة العديد من الآراء، العديد من التشخيصات، العديد من الاقتراحات بشأن الإصابة".

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وأضاف: " لم يكن سهلا بالنسبة لي أن اختار الطريق الذي سأتبعه. غبت عن الملاعب 6 أشهر الموسم الماضي أملا في التعافي بشكل كامل، إلا إنني للأسف كنت ما زلت أشعر بالألم".

وأوضح "اشتقت للتنافس، هذا الأمر يجري في دمي وكنت راغبا أن أخوض التجربة في بطولة أستراليا المفتوحة"، التي توج بلقبها ست مرات، في رقم قياسي.

وتابع: "اتفقت مع فريقي على أن نختبر وسائل مختلفة بعد الانتهاء من أستراليا، وقبل أيام وافقت على الخضوع لتدخل طبي صغير على مرفقي".

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وتشير التقارير إلى أن دجوكوفيتش خضع للجراحة، التي لم تحدد تفاصيلها، في جمهورية التشيك.

وطمأن اللاعب في بيانه بالقول: "يبدو أنني على الطريق الصحيح حاليا للتعافي بشكل كامل"، من دون أن يحدد موعدا لعودته أو فترة الغياب.

المصدر: أ ف ب

أليكسي اسبر