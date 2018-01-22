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الفتى الكوري الجنوبي هيون تشونغ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في أستراليا (فيديو)

الرياضة

الفتى الكوري الجنوبي هيون تشونغ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل في أستراليا (فيديو)
Reuters Edgar Su
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أطاح اللاعب الكوري الجنوبي الشاب هيون تشونغ بالعملاق الصربي نوفاك دجوكوفيتش من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وتمكن هيون تشونغ (21 عاما) من الفوز على نوفاك دجوكوفيتش المصنف الـ 14، بثلاث مجموعات من دون رد تفاصيلها: (7-6) و(7-5) و(7-6) في المباراة التي جرت بينهما اليوم الاثنين. 

 

وضرب هيون تشونغ موعدا في الدور ثمن النهائي للبطولة مع الأمريكي تينيس ساندغرين الذي تغلب بدوره على النمساوي دومينيك ثيم المصنف خامسا بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، بنتيجة: (6-2) و(4-6) و(7-6) و(6-7) و(6-3).

المصدر: "twitter/Eurosport_IT"

نايف الكوردي 

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