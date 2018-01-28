فيدرر ملكا لأستراليا المفتوحة للمرة السادسة

أحرز السويسري روجر فيدرر لقبه العشرين في البطولات الكبرى بكرة المضرب، بفوزه على الكرواتي مارين سيليتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة بثلاثة مجموعات مقابل اثنتين اليوم الأحد.

وتمكن المخضرم فيدرر (36 عاما) المصنف ثانيا عالميا من حسم المباراة لصالحه خلال 3 ساعات و3 دقائق بعد أن تفوق على منافسه الكرواتي المصنف سادسا بالمجموعة الخامسة الحاسمة بنتيجة (6-1)، بعد أن تبادل اللاعبان الفوز في المجموعات الأربع الأولى (6-2، و6-7، و6-3، 3-6) ليتوّج بلقبه العشرين في بطولات الغراند سلام.

واحتفظ المايسترو بهذا التتويج بلقبه في أولى البطولات الكبرى لهذا الموسم، وحقق اللقب للمرة السادسة بعد تجربته الناجحة في أعوام 2004 و2006 و2007 و2010 و2017، ليعادل الرقم القياسي بالتتويج بألقاب البطولة، متساويا مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش والأسترالي روي إيمرسون.

وحرم الكرواتي سيليتش (29 عاما) والذي يحمل في رصيده لقبا واحدا في البطولات الكبرى هو فلاشينغ ميدوز الأمريكية 2014 (بعدما تخطى فيدرر في نصف النهائي)، حرم السويسري من إنهاء البطولة الأسترالية من دون خسارة أي مجموعة بفوزه بمجموعتين من أصل ثلاث.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر