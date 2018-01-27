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شاهد.. فوزنياكي تحقق حلمها الكبير!

الرياضة

شاهد.. فوزنياكي تحقق حلمها الكبير!
Reuters
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نجحت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي في إحراز أول لقب لها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى للتنس، اليوم السبت، بتتويجها بلقب بطولة أستراليا.

وجاء تتويج فوزنياكي، المصنفة ثانية، على حساب الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (7-6) و(3-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي استغرقت ساعتين و53 دقيقة.

وضربت كارولين فوزنياكي (27 عاما) بهذا الفوز ثلاثة أرقام دفعة واحدة، فقد دونت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سليم" بتتويجها بأول لقب في مسيرتها، كما أصبحت أول دنماركية تحقق هذه الإنجاز، وتربعت من جديد على عرش صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.

المصدر: "twitter.com/AustralianOpen"

نايف الكوردي

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