شاهد.. فوزنياكي تحقق حلمها الكبير!
نجحت النجمة الدنماركية كارولين فوزنياكي في إحراز أول لقب لها ضمن سلسلة البطولات الأربع الكبرى للتنس، اليوم السبت، بتتويجها بلقب بطولة أستراليا.
"I'm just taking a second to hug 'Daphne' - I've dreamt of this moment for so many years, to be here is a dream come true."— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018
Your #AusOpen 2018 Champion, @CaroWozniacki! 🏆 pic.twitter.com/iFfSmlVCPA
وجاء تتويج فوزنياكي، المصنفة ثانية، على حساب الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميا، بفوزها عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها: (7-6) و(3-6) و(6-4) في المباراة النهائية التي استغرقت ساعتين و53 دقيقة.
WHAT. A. MATCH.@CaroWozniacki wins her maiden Grand Slam with victory against Simona #Halep in the #AusOpen Women's Final!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018
🇩🇰🏆 pic.twitter.com/ZbofMHgjAQ
وضربت كارولين فوزنياكي (27 عاما) بهذا الفوز ثلاثة أرقام دفعة واحدة، فقد دونت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سليم" بتتويجها بأول لقب في مسيرتها، كما أصبحت أول دنماركية تحقق هذه الإنجاز، وتربعت من جديد على عرش صدارة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات.
Good times never seemed so good!— #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2018
Sweet @CaroWozniacki 🎶🎶#AusOpenpic.twitter.com/cpkWT52DWj
المصدر: "twitter.com/AustralianOpen"
نايف الكوردي