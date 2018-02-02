بالفيديو.. سحر ميسي وبراعة سواريز يصنعان هدف الفوز لبرشلونة أمام الخفافيش

وضع برشلونة الإسباني قدما في المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعد تغلبه أمس الخميس على ضيفه فالنسيا بهدف وحيد في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي للمسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 67 بعد مجهود فردي رائع من الساحر ميسي الذي راوغ مدافعي الخفافيش قبل أن يصنع الهدف بتمريرة حاسمة "لوب" من فوق الحارس والمدافعين للأوروغوياني لويس سواريز الذي سدد الكرة برأسه بغاية البراعة، لتهز شباك فالنسيا بهدف الفوز الثمين.

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وستقام مباراة الإياب، على ملعب "ميستايا" في الـ8 من فبراير/ شباط الجاري، وسيلتقي الفائز من مجموع المواجهتين في المباراة النهائية للمسابقة مع المتأهل من مواجهتي نصف النهائي الثانية بين فريقي ليغانيس وإشبيلية، علما أن مباراة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصدر: RT

أليكسي اسبر