محكمة مصرية تغرم القطري ناصر الخليفي بـ "400 مليون جنيه"

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكما بتغريم رئيس مجموعة بي إن سبورت الرياضية القطرية، ناصر الخليقي، مبلغ 400 مليون جنيه، لصالح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مصر.

وقال البيان: "إن محكمة القاهرة الاقتصادية أصدرت حكما بتغريم ناصر الخليفي مبلغا قدره 400 مليون جنيه، في القضية التي أحالها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري ضد الشركة في أوائل عام 2017، لثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005".

واتهمت المحكمة الخليفي بإجبار المشتركين على تحويل أجهزة استقبالهم من قمر "نايل سات" المصري إلى قمر "سهيل سات" القطري على نفقتهم الخاصة، لمشاهدة الباقات الرياضية للشركة، دون وجود سبب تقني يستدعي القيام بذلك.

وذكرت المحكمة أن شبكة بي إن سبورت أوقفت بثها على نايل سات وحولت بث مباريات كرة القدم إلى قمر سهيل سات القطري، خلافا لما تنص عليه بنود الاتفاق مع المشتركين.

وتمتلك بي إن سبورت حقوق البث الحصري لعدد من المنافسات الرياضية من بينها كبرى منافسات كرة القدم العالمية، ولم يصدر أي تعليق من المؤسسة القطرية بشأن الحكم.

المصدر: وكالات

فادي سيمير