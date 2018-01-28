ميسي ينقش ألفية برشلونة الرابعة

أدخل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة الإسباني التاريخ، بعدما سجل هدفا في مرمى إسبانيول في إياب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا في ملعب "كامب نو"، ليحقق رقما تاريخيا جديدا.

وعند الدقيقة الـ25 من مباراة الإياب أمام الضيف إسبانيول التي أقيمت الخميس الماضي، وعندما كانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدف عن طريق الأوروغوياني لويس سواريز، قرر الساحر الأرجنتيني ميسي أن يكون صانعا لتاريخ برشلونة، بتسجيله الهدف الثاني في المباراة والهدف رقم 4000 لفريقه في ملعب "كامب نو"، وهو رقم تاريخي للبلوغرانا.



وسجل برشلونة في ملعب "كامب نو" الذي تم تشييده عام 1957 نحو 2765 هدفا في بطولة الدوري الإسباني "الليغا"، و508 أهداف في بطولة كأس ملك إسبانيا، 368 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ أول مشاركة للفريق، 92 هدفا في كأس أوروبا بنسختها القديمة والدوري الأوروبي حاليا.

كما سجل النادي الكتالوني 107 أهداف في بطولة كأس الأبطال الأوروبية، و87 هدفا في بطولة المدن الخيرية، و39 هدفا في مباريات السوبر الإسباني، 25 هدفا في بطولة كأس "الليغا"، و 7 أهداف في مباريات السوبر الأوروبي.

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وكان مسجل الألفية الأولى التي استغرقت 17 عاما هو خوان مانويل أسينسي عام 1974، والهدف رقم 2000 كان من نصيب غويليرمو أمور عام 1991، والهدف 3000 للبلوغرانا سجله البرازيلي رونالدينيو عام 2006.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر