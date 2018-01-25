شاهد.. "العضاض" سواريز يشعل "ديربي" كتالونيا

هز الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة شباك جاره إسبانيول، مبكرا، في "ديربي" كتالونيا بينهما اليوم الخميس على ملعب "كامب نو"، في إياب الدور ربع النهائي لكأس إسبانيا لكرة القدم.

وافتتح لويس سواريز "العضاض" التسجيل مبكرا للبلوغرانا بحلول الدقيقة التاسعة من انطلاق صافرة البداية، عندما تابع الكرة برأسه في الزاوية اليمنى من الحارس دييغو لوبيز، بعد تمريرة رائعة من زميله أليكس فيدال، من الجهة اليمنى.

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يذكر أن برشلونة خسر أمام مضيفه إسبانيول بهدف وحيد، في لقاء الذهاب الذي جرى بينهما قبل أسبوع، على ملعب "باور 8"، سجله أوسكار ميليندو لاعب إسبانيول، في الوقت القاتل قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

المصدر: RT

نايف الكوردي