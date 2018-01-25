مورينيو لا يريد "سكب الزيت على النار" رأفة بريال مدريد

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، بأن ريال مدريد يمر بحالة غليان الآن، ولا يريد سكب المزيد من الزيت على النار، ردا على حقيقة رغبته في ضم مواطنه كريستيانو رونالدو.

ورد جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس، عشية مواجهة فريقه ضد يوفيل تاون ضمن دور الـ 32 لكأس الاتحاد الإنجليزي، رد على سؤال حول حقيقة رغبته في ضم كريستيانو رونالدو، قائلا: "في اللحظة الحالية لا ينبغي لي سكب المزيد من الزيت على النار في ريال مدريد".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "ريال مدريد يمر الآن في أجواء مشتعلة وغير جيدة وأنا عملت هناك لثلاث سنوات وأهتم حقا بالنادي".

واختتم مورينيو حديثه قائلا: "لوضع بعض المياه على النار سأقول أن رونالدو لاعب من نوع خاص، وأي ناد أو مدير فني يبحث عن لاعب مثله، ولكني أرى أن زيدان وريال مدريد سيبقون عليه وهذا هو شعوري. أنا متأكد من أن رونالدو سيحل خلافه مع الإدارة قريبا".

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى رغبة رونالدو في العودة إلى فريق مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد رفض إدارة الفريق الملكي رفع راتبه.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (32 عاما) انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2009 مقابل 94 مليون يورو، قادما من مانشستر يونايتد، ودافع منذ ذلك الحين عن ألوان الفريق الملكي في 419 مباراة، سجل خلالها 424 هدفا وصنع 128 آخر.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي