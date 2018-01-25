مورينيو يقود الشياطين الحمر حتى 2020

أعلن نادي مانشستر يونايتد وصيف متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الخميس في بيان رسمي، تجديد عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو حتى عام 2020.

وأشار البيان إلى أن الاتفاق يتضمن بندا لإمكانية تجديد التعاقد لعام إضافي مع مورينيو "السبيشل وان"، الذي استلم مهمة تدريب مانشستر يونايتد في الموسم الماضي، وقاده خلاله إلى الفوز بلقب بطل الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" للمرة الأولى في تاريخ النادي، وكأس الرابطة الانكليزية، وكأس السوبر الإنجليزي.

وقال مورينيو في تصريحات للموقع الرسمي: "أنا سعيد وفخور لكوني المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، أوجه الشكر لملاك النادي ومجلس الإدارة لثقتهم بقدراتي، و بكوني الرجل المناسب لقيادة هذا الفريق العظيم".

وأضاف المدرب البرتغالي: "أسسنا قواعد جيدة وحققنا بداية طيبة بالفوز بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي، وأعتقد أننا قمنا بتهيئة الظروف المناسبة، لضمان مستقبل عظيم لمانشستر يونايتد".

وأكمل مورينيو: "أشكر الجهاز الفني واللاعبين، فمن دونهم ما كان أي شيء من هذا ليتحقق، أحب للغاية مجموعة اللاعبين الذين يعملون معي، بالنسبة لي أنا سعيد للغاية لأننا سنواصل العمل سويا لثلاث سنوات قادمة على الأقل".

المصدر: وكالات

نايف الكوردي