القطري الخليفي يفتح الباب لرحيل نيمار إلى الريال

أفاد موقع "goal.com" بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي لن تمانع في انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد، إذ توج الفريق الباريسي بلقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وذكر الموقع الروسي أن رئيس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي وعد نيمار بالسماح له بمغادرة ملعب "حديقة الأمراء" للانضمام إلى الريال الصيف المقبل، إذ نجح النجم البرازيلي في قيادة فريق العاصمة الفرنسية لمعانقة لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأشار الموقع الروسي إلى أن النجم البرازيلي أخبر المقربين منه برغبته في العودة إلى إسبانيا، وبالتحديد إلى النادي الملكي غريم فريقه السابق برشلونة.

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وتأتي هذه الأنباء بعدما راجت أخبار مؤخرا عن تخطيط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لإحداث ثورة في تشكيلة "الميرينغي" الصيف المقبل، من خلال ضم مجموعة من النجوم البارزين، على رأسهم نيمار، في ظل معاناة الريال من سوء النتائج هذا الموسم، آخرها الخروج المفاجئ من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، كما أن الفريق فقد أمله في الحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، إذ يتخلف بفارق 19 نقطة عن المتصدر برشلونة.

يذكر أن نيمار انتقل خلال الانتقالات الصيفية الماضية إلى باريس سان جيرمان قادما من برشلونة في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

المصدر:.sports.ru

عمر بيكضاض