تعنت زيدان يطيح به خارج القلعة البيضاء

أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لن يستمر على الأرجح في قيادة النادي الملكي في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية، أن زيدان يتحمل المسؤولية كاملة عن خروج لوس بلانكوس من كأس ملك إسبانيا، حيث لم يتعلم من الدروس السابقة هذا الموسم والخسارة على أرضه من أندية أصغر مثل بيتيس وفياريال، وإصراره على عدم اللعب بأقوى تشكيلة لديه.

كما أشار تقرير الشبكة إلى أن سوء نتائج الريال هذا الموسم يعود أيضا إلى رفض المدرب الفرنسي إبرام صفقات جديدة رغم حاجة الفريق لذلك، بعد رحيل نجوم كبار مثل بيبي، ألفارو موراتا، وخاميس رودريغيز.

وأكد التقرير أن "زيزو" لن يستمر على الأغلب في تدريب الميرينغي في الموسم المقبل.

وودع الريال كأس ملك إسبانيا بشكل مفاجئ أمس، بعد خسارته على أرضه أمام ليجانيس (1-2) في إياب ربع النهائي، وذلك بعد أن فقد أمله في الحفاظ على لقبه في الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، إذ يتخلف بفارق 19 نقطة عن المتصدر برشلونة.

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تجدر الإشارة إلى أن تقارير ربطت ريال مدريد بعدة أسماء كبيرة لتولي تدريب الفريق الموسم المقبل منهم، الألماني يواجيم لوف، وماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الإنجليزي.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض