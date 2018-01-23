سموحة يعمق جراح النصر بثنائية إثيوبية.. فيديو

خرج فريق سموحة منتصرا من ملعب النصر بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ويدين سموحة بالفضل في انتصاره لمهاجمه الإثيوبي أوميد أوكري الذي أحرز هدفيه في الدقيقتين (46 و48) من زمن اللقاء الذي أقيم على إستاد القاهر الدولي.

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واستعاد سموحة توازنه بعد هزيمة أمام مضيفه طنطا في الجولة الماضية، ورفع رصيده إلى 32 نقطة، وصعد إلى المرتبة الرابعة، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المرحلة. بينما مني النصر بالهزيمة الخامسة على التوالي، وتوقف رصيده عند 13 نقطة، ويقبع في المركز السابع عشر قبل الأخير على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "twitter.com/smouhaofficial"

نايف الكوردي