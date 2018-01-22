فيديو.. سقوط الدراويش في كمين الأسيوطي

خرج نادي الإسماعيلي بتعادل بطعم الهزيمة على أرضه وبين جماهيره أمام فريق الأسيوطي سبورت في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 20 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وأنهى الأسيوطي سبورت الشوط الأول لصالحه بهدف سجله لاعبه محمد رزق إمام من ضربة جزاء في الدقيقة الأربعين. ورد حسني عبد ربه بهدف التعادل في بداية الشوط الثاني، سجله من ضربة جزاء في الدقيقة 48 من عمر المباراة التي جرت على ستاد الإسماعيلية.

وسقط الإسماعيلي في فخ التعادل للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات تخللتهما هزيمة، واكتفى بالتالي بنقطة يتيمة رفع بها رصيده إلى 42 نقطة، ويحتل مركز الوصافة في الدوري بفارق 4 نقاط عن المتصدر الأهلي، الذي يملك في جعبته مباراتين أيضا.

وفي المقابل، رفع الأسيوطي سبورت رصيده إلى 24 نقطة، ويشغل المركز العاشر حتى الآن على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: "facebook/Officialismailysc"

نايف الكوردي