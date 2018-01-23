إنتر يقدم عرضا ضخما لضم نجم ليفربول

ذكرت "بى بى سي" البريطانية أن إنتر ميلان الإيطالي قدم عرضا ضخما لليفربول من أجل التوقيع مع مهاجمه دانييل ستوريدج على سبيل الإعارة.

ويرغب إنتر في التعاقد مع الدولي الإنجليزي على سبيل الإعارة، لأن الفريق غير قادر حاليا على شراء اللاعب بشكل مباشر بسبب قيود اللعب المالي النظيف، إلا إذا استطاع بيع إيدير لكريستال بالاس فإنه يمكن أن يجد مساحة للمناورة.

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ويسعى "نيرازوري"، الذي توصل مؤخرا إلى اتفاق مع نادي برشلونة متصدر الدوري الإسباني بشأن إعارة لاعبه البرازيلي رافينيا ألكانتارا حتى نهاية الموسم الحالي، لترميم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل احتلال أحد المراكز المتقدمة في الدوري الإيطالي لكرة القدم (كالتشيو)، والتي تضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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ويحتل إنتر المركز الرابع حاليا في سلم ترتيب "الكالتشيو" برصيد 43 نقطة، ويتخلف بفارق 11 نقطة عن المتصدر نابولي، وبفارق الأهداف عن لاتسيو (الثالث برصيد 43 نقطة) صاحب آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض