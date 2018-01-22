رسميا.. برشلونة يعلن إعارة أحد لاعبيه للأفاعي

أعلن فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، توصله لاتفاق مع نادي إنتر ميلان الإيطالي، بشأن إعارة لاعبه البرازيلي رافيني ألكانتاراا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار برشلونة في بيان رسمي نشره عبر موقعه إلى أنه يحق لإنتر ميلان شراء اللاعب مقابل 35 مليون يورو وثلاثة ملايين إضافية كمتغيرات، على أن يتم تأكيد هذا الخيار قبل انتهاء الموسم الحالي.

وشارك رافينيا (24 عاما) في 79 مباراة مع الفريق الكتالوني سجل خلالها 11 هدفا، وتوج معه بالعديد من الألقاب، دوري أبطال أوروبا، والليغا المحلية مرتين، وكأس الملك ثلاث مرات، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي