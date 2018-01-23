بشرى سارة لعشاق برشلونة قبيل مواجهة إسبانيول

أفادت تقارير إعلامية إسبانية، بأن النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، المنضم حديثا لنادى برشلونة، أصبح جاهزا للمشاركة مع الفريق الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يتوقع أن يكون صانع الألعاب البرازيلي على دكة بدلاء نادي برشلونة، خلال اللقاء الذي يواجه فيه الفريق الكتالوني جاره إسبانيول، بعد غد الخميس، في إياب ربع نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

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وسيكون هذا الظهور (إن حصل) الأول لكوتينيو مع برشلونة، الذي انتقل إليه خلال الانتقالات الشتوية الحالية قادما من ليفربول الإنجليزي، مقابل 160 مليون يورو.

ويحتاج البارسا الذي خسر مباراة الذهاب أمام إسبانيول بهدف نظيف، للفوز في الإياب على ملعبه "كامب نو" بأكثر من هدف لمواصلة حملة الدفاع عن لقبه.

المصدر: thesun

عمر بيكضاض