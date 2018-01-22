برشلونة يواجه خطر الخروج من مسابقة كأس إسبانيا

سيكون برشلونة في مهمة صعبة لمواصلة الدفاع عن لقب بطل كأس إسبانيا لكرة القدم، عندما يواجه جاره إسبانيول يوم الخميس المقبل على ملعب "كامب نو" في إياب الدور ربع النهائي للمسابقة.

وخسر البلوغرانا أمام مضيفه إسبانيول في "الديربي" الكتالوني الذي جمعهما يوم الأربعاء الماضي على ملعب "باور 8" بهدف جاء في الوقت القاتل سجله أوسكار ميليندو لاعب إسبانيول قبل دقيقتين فقط من نهاية الوقت الأصلي لقاء الذهاب.

ويحتاج برشلونة بالتالي إلى الفوز بفارق أكثر من هدف في مباراة الإياب لكي يواصل مشوار الدفاع عن اللقب، أو الفوز بركلات الترجيح فيما إذا انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، وإلا سيودع البطولة الوحيدة التي فاز بلقبها الموسم الماضي.

في المقابل، يحتاج فريق إسبانيول للفوز أو التعادل بأي نتيجة، وحتى الخسارة بفارق هدف فيما إذا سجل على ملعب "كامب نو".

وفيما يلي نتائج مباريات الذهاب لمسابقة كأس إسبانيا:

الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018:

أتلتيكو مدريد – إشبيلية (1-2)

فالنسيا - ديبورتيفو ألافيس (2-1)

إسبانيول – برشلونة (1-0)

الخميس 18 يناير/كانون الثاني 2018:

ليغانيس - ريال مدريد (0-1).

- مباريات الإياب، الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2018:

إشبيلية - أتلتيكو مدريد

- الأربعاء 17 يناير/كانون الثاني 2018:

ديبورتيفو ألافيس – فالنسيا

ريال مدريد – ليغانيس

- الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2018:

برشلونة – إسبانيول.

المصدر: "twitter.com/rfef"

نايف الكوردي