شاهد .. ليفربول يسقط أمام متذيل البريمير ليغ

تلقى ليفربول هزيمة مؤثرة على يد مضيفه سوانزي سيتي متذيل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة 24 من البريمير ليغ.

ويدين فريق سوانزي سيتي بالفضل في انتصاره لمدافعه ألفي ماوسون، الذي سجل هدف الفوز الوحيد لأصحاب الأرض قبل خمس دقائق من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، من العمر اللقاء الذي أقيم على استاد ليبرتي.

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ومني ليفربول بالهزيمة الأولى بعد أربعة انتصارات متتالية، وتوقف بالتالي رصيد عند 47 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب البريمير ليغ. بينما حقق فريق سوانسي سيتي أول فوز له الثاني في أخر أربع مبارايات، والخانس في الموسم مقابل 14 هزيمة و5 تعادلات أيضا، وبقي في قاع الدوري برصيد 20 نقطة.

المصدر: RT

نايف الكوردي