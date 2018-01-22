تشكيلة ليفربول ومضيفه سوانزي سيتي
Reuters Rebecca Naden
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يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق سوانزي سيتي، اليوم الاثنين في الساعة (23:00) بتوقيت موسكو، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيبدأ يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المباراة ضد سوانسي سيتي، على إستاد ليبرتي، بالتشكيلة الأساسية التالية:
Tonight's #LFC team to face @SwansOfficial...— Liverpool FC (@LFC) January 22, 2018
Emre Can wears the captain's armband. pic.twitter.com/TWEHH7BY0I
بينما اختار كارلوس كارفالهال المدير الفني لفريق سوانزي سيتي التشكيلة التالية لمواجهة الريدز:
Here’s how the #Swans will line up against @LFC tonight…#SWALIVpic.twitter.com/LWqiADaym3— Swansea City AFC (@SwansOfficial) January 22, 2018
المصدر: "twitter.com/LFC"
نايف الكوردي
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