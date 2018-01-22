تشكيلة ليفربول ومضيفه سوانزي سيتي

يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق سوانزي سيتي، اليوم الاثنين في الساعة (23:00) بتوقيت موسكو، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسيبدأ يورغن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول المباراة ضد سوانسي سيتي، على إستاد ليبرتي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

بينما اختار كارلوس كارفالهال المدير الفني لفريق سوانزي سيتي التشكيلة التالية لمواجهة الريدز:

المصدر: "twitter.com/LFC"

نايف الكوردي