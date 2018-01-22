تحديد مدة غياب فيرمايلين عن البارسا

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، عن مدة غياب البلجيكي توماس فيرمايلين، مدافع فريق برشلونة، والذي أصيب، خلال مواجهة الفريق الكتالوني أمس، أمام ريال بيتيس ضمن منافسات الليغا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن فيرمايلين خضع للفحص الطبي اليوم وأظهر أن اللاعب سيغيب لفترة تتراوح بين أسبوعين و3 أسابيع عن صفوف البلوغرانا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: "بعد إصابة فيرمايلين وغيابه، واقتراب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو من الانتقال للدوري الصيني، سيضطر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة للاعتماد على الكولومبي ياري مينا، المنضم حديثا للفريق الكتالوني".

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وتعرض فيرمايلين لإصابة في الفخذ الأيمن خلال إحدى انطلاقته بالكرة مع سيرجيو ليون، لاعب ريال بيتيس، وطالبه جهاز البارسا الطبي بالخروج من الملعب خوفا من تفاقم الإصابة.

وانتهت مواجهة البارسا ومضيفه ريال بيتيس التي أقيمت أمس، في إطار منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا)، بفوز الفريق الكتالوني بخماسية نظيفة.

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المصدر: وكالات

عمر بيكضاض