برشلونة يبتعد في صدارة "الليغا" بفوز ساحق على ريال بيتيس

أكد برشلونة رغبته الجامحة في استعادة لقب الليغا من غريمه التقليدي ريال مدريد بعد فوزه العريض 5-0 على مضيفه ريال بيتيس، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز خماسية النادي الكتالوني كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش في (د. 59)، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (د. 64، 80)، والأوروغواياني لويس سواريز(د. 69، 89).

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وبهذا الفوز، عزز برشلونة مركزه في صدارة الليغا رافعا رصيده إلى 54 نقطة ومبتعدا بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد، (و19 نقطة عن ريال مدريد حامل اللقب الموسم المنصرم)، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 27 نقطة في المركز العاشر.



المصدر: RT

فادي سيمير