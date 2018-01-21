ريال مدريد ينفجر بسباعية في مرمى لاكورونيا

سحق ريال مدريد ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بنتيجة (7-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد.

افتتح ديبورتيفو باب التسجيل عن طريق أدريان لوبيز الفاريز في الدقيقة (23)، قبل أن ينتفض ريال مدريد ويسجل سبعة أهداف عن طريق كل من ناتشو فرنانديز هدفين في الدقيقتين (32 و88)، وغاريث بيل هدفين في الدقيقتين (42 و58)، ولوكا مودريتش في الدقيقة (68) ثم كريستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين (78 و84).

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وبهذا الفوز العريض، رفع ريال مدريد رصيده إلى 35 نقطة واستعاد المركز الرابع من فياريال، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند النقطة 16 في المركز الـ18 على جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

المصدر: RT

أليكسي اسبر