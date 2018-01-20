فياريال يهزم ليفانتي ويزيد الضغط على ريال مدريد

واصل فياريال مسلسل انتصاراته في الليغا بالفوز 2-1 على ضيفه ليفانتي، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

أحرز ثنائية الفائز كل من مانويل تريغيروس في (د.26 من ركلة جزاء) والروسي دينيس تشيريشيف في (د.50)، بينما سجل للفريق الخاسر روجر مارتي سالفادور في (د.90+3).

وبهذا الفوز الثمين، حصد فريق "الغواصات الصفراء" 3 نقاط ليرفع رصيده لـ34 نقطة يرتقي بها للمركز الرابع مؤقتا، بفارق نقطتين أمام الفريق الملكي، الذي سيستقبل ديبورتيفو لاكورونيا غدا الأحد، وله مباراة مؤجلة أمام ليغانيس.

في المقابل، تجمد رصيد ليفانتي عند 18 نقطة، بعد أن تجرع خسارته الثالثة على التوالي (الثامنة هذا الموسم)، يحتل بها المركز السادس عشر مؤقتا لحين انتهاء جميع مواجهات الجولة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير