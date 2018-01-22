في لقطة راقية.. جماهير ريال بيتيس تصفق لـ"المدمر" ميسي

خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء، خلال المباراة التي جمعت فريقه برشلونة بمضيفه ريال بيتيس أمس، في المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وسجل ميسي هدفين واستعرض مهاراته خلال المباراة، وبدا وكأن جماهير ريال بيتيس كانت تستمتع بمشاهدة البرغوث وهو يدمر دفاعات فريقها.

ففي الدقائق الأخيرة من المباراة راوغ ميسي ثلاثة لاعبين من ريال بيتيس بطريقة رائعة، وكان رد فعل جماهير الفريق الأندلسي راقيا، إذ وقفت وقامت بالتصفيق للساحر.

وانتهت المواجهة بفوز البارسا بخماسية نظيفة، ليعزز الفريق الكتالوني مركزه في صدارة الليغا رافعا رصيده إلى 54 نقطة، ومبتعدا بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 27 نقطة في المركز العاشر.

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المصدر: تويتر

عمر بيكضاض