شقيقة رونالدو توجه رسالة قاسية لمنتقدي "الدون"

لم تضيع كاتيا أفيرو شقيقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فرصة تألق "الدون" مؤخرا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، لتوجه رسالة قاسية لمنتقدي "صاروخ ماديرا".

ونشرت كاتيا عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام" صورة لرونالدو وهو ينزف بعد إصابته في مباراة الديبور، وعلقت على الصورة قائلة: "الكثير من الناس في هذا العالم يقولون إنك اقتربت من الرحيل، ويرغبون في رؤيتك تسقط، لكن ما يجعلك بطلا وفائزا، هو صمودك الدائم أمام الضربات التي تتلقاها".

وكان رونالدو قد سجل ثنائية في فوز ريال مدريد على ديبورتيفو لاكورونيا بسبعة أهداف لواحد في اللقاء الذي أقيم أمس ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

يذكر أن رونالدو تعرض للكثير من الانتقادات في الفترة الماضية بسب تدني مستواه وقلة أهدافه مع الريال في الدوري الإسباني، كما أن بعض الصحف العالمية زعمت أن إدارة النادي الملكي تدرس إمكانية إدخال النجم البرتغالي في صفقة التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار داسيلفا، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

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المصدر: إنستغرام

عمر بيكضاض