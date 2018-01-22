شاهد.. ردة فعل رونالدو من طفل وصف ميسي بـ"الأسوأ"!

أثار طفل رافق لاعبي نادي ريال مدريد قبيل مواجهة ديبورتيفو لاكورونيا أمس، في الليغا، ضحك البرتغالي كريستيانو رونالدو وباقي نجوم النادي الملكي، بعد ما وصف ليونيل ميسي بـ"الأسوأ".

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، الحديث الذي دار بين رونالدو وأحد الأطفال، إذ بادر الأخير بالكلام قائلا: "بالنسبة لي أنت الأفضل في العالم، بينما ميسي".

ولم يكمل الطفل حديثه حتى قاطعه رونالدو ممازحا "سيئ"، ليقوم طفل آخر بالصياح "الأسوأ"، وهو ما أثار ضحك النجم البرتغالي، وباقي لاعبي النادي الملكي.

وكان رونالدو قد سجل ثنائية في فوز ريال مدريد على لاكورونيا، بسبعة أهداف لواحد، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات المرحلة الـ20 من الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

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المصدر: يوتيوب+ وكالات

عمر بيكضاض