بالفيديو.. كريستيانو رونالدو ينزف دما!

تعرض البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني لإصابة قوية في الوجه خلال مباراة فريقه أمام ديبورتيفو لاكورونا، ضمن منافسات الجولة الـ20 من "الليغا".

وتمكن رونالدو من فك صيامه عن التهديف بتسجيله هدفين، خلال الموقعة التي أمطر فيها النادي الملكي شباك ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بسبعة أهداف مقابل هدف.

وظهر رونالدو أثناء خروجه من الملعب لتلقي العلاج وهو يمسك بهاتف محمول، وينظر إلى الكاميرا الخاصة بـ"الموبايل" من أجل مشاهدة الإصابة التي تسببت في سيل الدماء من وجهه، وذلك بعد التدخل العنيف من قبل مدافع لاكورونيا عندما حاول الأخير إبعاد الكرة بقدمه من أمام رأس نجم الميرنغي، ليصطدم وجه حذاء المدافع برأس رونالدو بعد دخول الكرة الشباك، لتنفجر الدماء من وجه البرتغالي ما تسبب في إثارة الذعر في قلوب الجماهير المدريدية.

المصدر: RT

فادي سيمير