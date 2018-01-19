قطر تقصي فلسطين وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا

تأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمم آسيا لكرة القدم دون 23 عاما، وذلك، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني (3-2) اليوم الجمعة، في البطولة التي تستضيفها الصين.

وسجل أهداف المنتخب القطري كل من المعز علي في الدقيقتين (32 و34)، وهاشم علي في(د.53)، فيما سجل هدفي فلسطين كل من عدي الدباغ ومحمد الدرويش في الدقيقتين (60 و87) على الترتيب.

ورفع القطري المعز علي رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 5 أهداف، يليه الفلسطيني عدي الدباغ بـ3 أهداف.

FT: Qatar 🇶🇦 3 - 2 Palestine 🇵🇸



Palestine stage a comeback but not enough to stop Qatar from going through to the #AFCU23 semi-finals! #QATvPLEpic.twitter.com/W6PtgJ31q7 — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 19, 2018

وأكمل المنتخب الفلسطيني اللقاء منقوصا من لاعب بعد حصول محمد باسم على البطاقة الحمراء بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة (77) من عمر اللقاء.

وسيلاقي المنتخب القطري في الدور النصف نهائي الفائز من مباراة العراق مع فيتنام التي تقام غدا السبت.

وفي مباراة ثانية اليوم، تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره الياباني برباعية نظيفة، وسيقابل في نصف النهائي الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وماليزيا.

WATCH! Jasurbek Yakhshiboev scores his second goal of the match! Nice cutback and finish! Uzbekistan unstoppable! #AFCU23#JPNvUZBhttps://t.co/iQEsLglKvw — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 19, 2018

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر