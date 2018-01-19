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قطر تقصي فلسطين وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا

الرياضة

قطر تقصي فلسطين وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا
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تأهل المنتخب القطري إلى الدور نصف النهائي لبطولة أمم آسيا لكرة القدم دون 23 عاما، وذلك، بعد تغلبه على نظيره الفلسطيني (3-2) اليوم الجمعة، في البطولة التي تستضيفها الصين.

وسجل أهداف المنتخب القطري كل من المعز علي في الدقيقتين (32 و34)، وهاشم علي في(د.53)، فيما سجل هدفي فلسطين كل من عدي الدباغ ومحمد الدرويش في الدقيقتين (60 و87) على الترتيب. 

ورفع القطري المعز علي رصيده في صدارة هدافي البطولة إلى 5 أهداف، يليه الفلسطيني عدي الدباغ بـ3 أهداف.

وأكمل المنتخب الفلسطيني اللقاء منقوصا من لاعب بعد حصول محمد باسم على البطاقة الحمراء بعد تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة (77) من عمر اللقاء.

وسيلاقي المنتخب القطري في الدور النصف نهائي الفائز من مباراة العراق مع فيتنام التي تقام غدا السبت.

وفي مباراة ثانية اليوم، تغلب منتخب أوزبكستان على نظيره الياباني برباعية نظيفة، وسيقابل في نصف النهائي الفائز من مواجهة كوريا الجنوبية وماليزيا.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر

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