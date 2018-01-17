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سوريا تتعادل مع فيتنام وتودع كأس آسيا (فيديو)

الرياضة

سوريا تتعادل مع فيتنام وتودع كأس آسيا (فيديو)
@theafcdotcom
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ساد التعادل السلبي مباراة المنتخب السوري مع نظيره الفيتنامي اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة أمم آسيا لكرة القدم دون 23 عاما التي تستضيفها الصين.

ولم يستطع أي من المنتخبين هز شباك المنافس طيلة دقائق المباراة، ليتقاسم الفريقان النقاط، ولم يستثمر نسور قاسيون الفرص العديدة التي سنحت لهم خلال مجريات شوطي المباراة، فخانهم الحظ أحيانا وقلة التركيز أحيانا أخرى، ليودعوا البطولة بعد جمعهم لنقطتين من تعادلين وخسارة.

وبهذا التعادل، احتل منتخب فيتنام المركز الثاني بالمجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، ليتأهل إلى الدور الثاني رفقة كوريا الجنوبية صاحبة الصدارة بـ7 نقاط.

فيما جاء المنتخب الأسترالي بالمركز الثالث بعد توقف رصيده عند 3 نقاط إثر خسارته أمام كوريا الجنوبية بنتيجة (3-2)، ليودع البطولة رفقة المنتخب السوري.

وستواجه فيتنام في دور الثمانية، السبت المقبل، المنتخب العراقي متصدر المجموعة الثالثة، بينما تلتقي كوريا الجنوبية متصدرة المجموعة الرابعة مع ماليزيا وصيفة المجموعة الثالثة.

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المصدر: RT

أليكسي اسبر

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