فلسطين تسحق تايلاند وتتأهل لربع نهائي كأس آسيا

حقق المنتخب الأولمبي الفلسطيني لكرة القدم إنجازا تاريخيا بتأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم آسيا تحت 23 عاما، التي تستضيفها الصين حتى الـ27 من يناير/كانون الثاني الجاري.

وجاء التأهل التاريخي للمنتخب الفلسطيني بعد الفوز الكاسح الذي حققه على نظيره التايلاندي اليوم الثلاثاء، بخمسة أهداف مقابل هدف يتيم، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسيطر المنتخب الفلسطيني بشكل كامل على المباراة التي أقيمت على ملعب غوانغزو الأولمبي، وسجل رباعية صاعقة في شباك تايلاند خلال النصف ساعة الأولى من المباراة تناوب على تسجيلها كل من مهند فنون وعدي الدباغ ومحمود يوسف ومحمد درويش في الدقائق (15 و26 و30 و32) على الترتيب، فيما جاء الهدف التايلاندي الوحيد قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة عن طريق تشينروب سامفاودي، وفي الشوط الثاني أضافت فلسطين الهدف الخامس عن طريق شهاب قنبر في الدقيقة (88) من عمر اللقاء.

واستفاد المنتخب الفلسطيني من فوز بطل المجموعة الثانية المنتخب الياباني على كوريا الشمالية (3-1)، فتوقف رصيد كوريا الشمالية عند 4 نقاط وتراجعت للمركز الثالث بفارق الأهداف خلف فلسطين.

وكان المنتخب الفلسطيني قد بدأ مشواره في البطولة بالخسارة أمام اليابان بهدف نظيف قبل أن يتعادل مع كوريا الشمالية (1-1)، فيما حسم المنتخب الياباني تأهله وصدارة المجموعة الثانية عقب فوزه في الجولة السابقة على تايلاند بهدف نظيف.

FT: Thailand 🇹🇭 1 - 5 Palestine 🇵🇸



Tournament debutants Palestine are through to the #AFCU23 quarter-finals and will face Qatar in their next match! #THAvPLEpic.twitter.com/Hmdlc2sytj — #AFCU23 (@theafcdotcom) January 16, 2018

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وسيلتقي المنتخب الفلسطيني ثاني المجموعة الثانية في الدور ربع النهائي شقيقه القطري أول المجموعة الأولى، فيما يتواجه المنتخب الياباني أول المجموعة الثانية مع منتخب أوزبكستان ثاني المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر