كأس آسيا تحت 23 سنة.. سوريا تتعادل سلبيا مع كوريا الجنوبية

خيم التعادل السلبي على مواجهة اليوم بين المنتخب الأولمبي السوري ونظيره الكوري الجنوبي لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة.

وبهذا التعادل، يكون المنتخب السوري لكرة القدم قد فشل في تحقيق الفوز في مباراته الثانية في البطولة، بعدما خسر أول لقاءاته أمام أستراليا بثلاثة أهداف لواحد.

وتقبع سوريا في قاع ترتيب المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة، فيما ارتقت كوريا الجنوبية إلى صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، وتتقدم بفارق نقطة واحدة عن الفيتنام (الثانية) التي تغلبت على أستراليا (الثالثة) بهدف نظيف، اليوم أيضا.

وشهدت مواجهة سوريا وكوريا الجنوبية طرد متوسط ميدان الفريق الكوري مون هوان في الوقت بدل الضائع من المباراة التي احتضنها ملعب "كونشان" في الصين.

تجدر الإشارة إلى أن منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة تجرى حاليا في الصين بمشاركة 16 منتخبا، بينها 7 فرق عربية هي فلسطين، والعراق، وسوريا، والسعودية، وعمان، والأردن، وقطر.

المصدر: RT

عمر بيكضاض