الكشف عن لباس الرياضيين الروس خلال الأولمبياد الشتوي (صور)

كشفت شركة "Zasport" الروسية المتخصصة بإنتاج الملابس الرياضية، اليوم الخميس، عن الزي الذي سيرتديه الرياضيون الروس خلال أولمبياد 2018.

وجاء الإعلان عن الملابس الرياضية على الصفحة الرسمية لشركة "Zasport" على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام:

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وكانت اللجنة الأولمبية الدولية، قد حظرت في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشاركة المنتخب الروسي في أولمبياد 2018، بسبب اتهامات تتعلق بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات، ولكنها قررت السماح بمشاركة الرياضيين الروس "النظيفين" فقط، تحت علم الأولمبياد.

كما قررت اللجنة الأولمبية الدولية منع الرياضيين الروس المشاركين في الأولمبياد من إظهار أي رمز يدل أو يتضمن ألوان علم بلدهم أثناء المنافسات.

تجدر الإشارة إلى أن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، المقررة في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، ستقام في الفترة من التاسع لغاية الـ25 فبراير/شباط 2018.

المصدر: لينتا رو

أليكسي اسبر