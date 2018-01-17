الكوريتان تشكلان فريقا واحدا في الأولمبياد الشتوي

قالت وزارة الوحدة في سيئول في بيان مشترك إن الكوريتين الجنوبية والشمالية اتفقتا على تشكيل فريق مشترك يشارك في منافسات هوكي الجليد للسيدات في الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأضاف البيان، اليوم الأربعاء، أن الكوريتين اتفقتا خلال محادثات نادرة، على السير معا تحت علم موحد لشبه الجزيرة الكورية في طابور العرض في حفل افتتاح الأولمبياد.

وقال البيان إن كوريا الشمالية سترسل بعثة مؤلفة من نحو 550 فردا للأولمبياد بينهم 230 مشجعا و140 فنانا و30 لاعبا سيقدمون استعراضا في التايكوندو.

وذكر البيان أنه من المقرر أن يبدأ أعضاء البعثة في الوصول إلى كوريا الجنوبية في 25 يناير/ كانون الثاني.

وتستضيف مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية، في فبراير/شباط المقبل، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة.

المصدر: رويترز

فادي سيمير