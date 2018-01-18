3 أهداف لم تشفع لنيمار

تعرض البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، لصيحات استهجان من جماهير فريقه أمس الأربعاء، وذلك رغم تسجيله 4 أهداف في الفوز الكبير 8-0، على الضيف ديغون ضمن الدوري الفرنسي.

وسجل نيمار هاتريك حتى الدقيقة 73، قبل أن تأتي اللقطة المثيرة في الدقيقة 83، حين حصل سان جيرمان على ركلة جزاء.



وأراد الأورغوياني إدينسون كافاني تنفيذ الركلة، حيث كان بحاجة لهدف ليصبح الهداف التاريخي للنادي الباريسي، متفوقا على السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والذي يتساوى معه حاليا برصيد 156 هدفا.



وعلى الرغم من ذلك، لم ينصع نيمار لجماهير ملعب "حديقة الأمراء" التي أرادت رؤية كافاني وهو يحطم الرقم القياسي، وأخذ الكرة دون حتى أن ينظر لزميله وسدد هو ركلة الجزاء، على الرغم من أنه كان قد سجل بالفعل ثلاثة أهداف خلال اللقاء، الأمر الذي دفع الكثير من الجماهير لإطلاق صافرات الاستهجان ضده.

Neymar protestolar ve “Cavani” tezahüratları arasında penaltıdan skoru 8-0’a getirdi. pic.twitter.com/bsSMPuqjjX — Avrupa’dan Goller (@EPLden_Goller) January 17, 2018



يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتنازع فيها نيمار مع كافاني على تنفيذ الركلات الحرة وركلات الجزاء، حيث حدث ذلك من قبل، في الـ17 من سبتمبر/ أيلول خلال قمة مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي بين باريس سان جيرمان وليون، بعدما دخل اللاعبان في خلاف لتنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم للفريق الباريسي.

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المصدر: وكالات

أليكسي اسبر