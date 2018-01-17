مهرجان أهداف لسان جيرمان أمام ديغون في "الليغ1"

اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه ديغون بنتيجة ثقيلة 8-0، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم أمراء العاصمة سريعا عبر الأرجنتيني آنخيل دي ماريا هدفين في (د.4 و15)، ثم أحرز الأوروغواياني إدينسون كافاني الهدف الثالث في (د.21)، قبل أن يختتم النجم البرازيلي نيمار الشوط الأول بهدف رابع في (د.42).

ومع بداية النصف الثاني، عاد نيمار لتسجيل ثنائية جديدة في (د.57 و73)، قبل أن يوقع الفرنسي الواعد كيليان مبابي بعد اشتراكه بديلا بعشر دقائق على سابع الأهداف في (د.77).

وبهذا الانتصار الثامن عشر هذا الموسم، رفع الـ"بي أس جي" رصيده لـ56 نقطة منفردا بقمة جدول الترتيب، وبفارق 11 نقطة عن ليون، أقرب ملاحقيه، وفي المقابل، مني ديجون بهزيمته العاشرة ليظل في المرتبة الحادية عشر بعدما توقف رصيده عند 25 نقطة.

المصدر: وكالات

فادي سيمير