ريال مدريد يصدم رونالدو بقرار مفاجئ

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني أعطى الضوء الأخضر لرحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ريكورد البرتغالية أن النادي الملكي أبلغ جورجي مينديز وكيل أعمال رونالدو بضرورة جلب عروض لضمه، للسماح له بالرحيل الصيف القادم.

СМИ: президент "Реала" разрешил агенту Роналду вести переговоры с другими клубами https://t.co/NblktCS94Apic.twitter.com/PF3OUr32x3 — Р-Спорт (@rsportru) January 16, 2018

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وراجت مؤخرا أنباء متفرقة تحدثت عن نية "صاروخ ماديرا" الرحيل عن الميرينغي، والعودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كما قيل إن رونالدو يشعر بالخيانة والخداع لعدم تنفيذ إدارة النادي الملكي وعدها بتحسين شروط عقده وزيادة راتبه بعد حصد العديد من الألقاب والجوائز الفردية عام 2017، وأبرزها جائزة أفضل لاعب في العالم للعام الماضي.

المصدر: rsport.ria.ru

أليكسي اسبر