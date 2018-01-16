الألماني كروس يرتكب "جريمة" في ريال مدريد

فتح الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الباب أمام تعرضه لانتقادات لاذعة بعد تصريحاته الأخيرة تعليقا على تراجع نتائج الفريق الملكي في الليغا هذا الموسم.

وصرح كروس بأن ريال مدريد بات هدفه، إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى، بعدما فقد الأمل في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، حيث يحتل النادي الملكي المركز الرابع برصيد 32 نقطة متأخرا بـ19 نقطة عن المتصدر برشلونة.



وفي هذا الصدد، وصفت صحيفة موندو ديبورتيفو، تصريحات لاعب الوسط الألماني بأنها غير لائقة وفيها إهانة كبيرة لريال مدريد، ولا تتناسب أبدا مع تاريخ وحجم النادي الملكي الذي توّج بدوري أبطال أوروبا في آخر موسمين.



وكتبت الصحيفة: "توني كروس يرتكب جريمة في ريال مدريد، تصريحات الألماني، تعني تقزيم ريال مدريد بطريقة غير لائقة، لا تتناسب مع تاريخ النادي العريق".

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وقارنت الصحيفة بين تصريحات كروس وجوردي ألبا مدافع برشلونة مؤخرا، والتي قال فيها: "لو كنا متأخرين عن ريال مدريد بـ19 نقطة لقتلتنا جماهيرنا!".



المصدر: وكالات

أليكسي اسبر