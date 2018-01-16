رونالدو يربك حسابات مانشستر يونايتد

أثارت التقارير الأخيرة التي تحدثت عن رغبة البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، بالعودة لناديه السابق مانشستر يونايتد، الإرباك داخل النادي الإنجليزي.

فإدارة مانشستر يونايتد، لم تحدد موقفها النهائي بشأن إمكانية استعادة رونالدو، في ظل توتر علاقة اللاعب مع مسؤولي النادي الملكي.



ووفقا لشبكة "ESPN"، فإن مصادر من داخل نادي الشياطين الحمر أكدت أن المسؤولين في النادي مترددون في التقدم بعرض لضم نجمهم البرتغالي السابق.

#Video "Tendremos muchísimas para marcar hoy" palpitaba CR7 en la previa del partido. Y así fue. La crónica del inolvidable día del Real Madrid ante Villarreal en #LaLigaxESPN. https://t.co/2MhtpQlQQ8 — SportsCenter (@SC_ESPN) January 16, 2018



وقالت الشبكة إن رونالدو يهدد بالرحيل فقط لمحاولة إجبار إدارة ريال مدريد على التحرك، وتحسين شروط عقده في أقرب وقت ممكن، وإذا حدث ذلك، فإن اللاعب من المتوقع أن يقضي بقية مسيرته المهنية حتى الاعتزال بقميص النادي الملكي.

Cristiano Ronaldo wants to leave Real Madrid for Manchester United https://t.co/vQuK0yVJSp — SPORT English (@Sport_EN) January 15, 2018

إقرأ المزيد



وانتشرت مؤخرا أنباء عديدة بشأن نية "الدون" الرحيل عن الميرينغي، والعودة لناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وقيل إن رونالدو يشعر بالخيانة والخداع، لعدم تنفيذ إدارة النادي الملكي وعدها بتحسين شروط عقده، وزيادة راتبه.



كما أشارت "ESPN" إلى أن نجاح مانشستر يونايتد في التعاقد مع المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز من آرسنال في الميركاتو الشتوي الحالي، سيجعل احتمالية التعاقد مع رونالدو تتراجع كثيرا في قائمة أولويات إدارة الشياطين الحمر.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر