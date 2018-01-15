لماذا قرر رونالدو الرحيل عن ريال مدريد؟

قرر البرتغالي كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد الإسباني، الرحيل عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي، بحسب ما ذكرته صحيفة سبورت الكتالونية، اليوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة أن رونالدو يشعر بالخيانة والخداع، بعد تلقيه وعدا من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، برفع راتبه بعد الفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2017، وهو ما لم يلتزم به الأخير، حتى الآن.

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وأضافت الصحيفة، أن اللاعب الدولي البرتغالي قد أبلغ زملاءه في الفريق الملكي بالفعل بقراره النهائي، حيث يرغب في العودة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما رحل عنه قبل 9 سنوات.

وكانت صحيفة "كادينا سير" الإسبانية قد ذكرت في وقت سابق أن ريال مدريد على استعداد لإدخال رونالدو، في صفقة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل ضم البرازيلي نيمار نجم الفريق الباريسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: وكالات

أليكسي اسبر