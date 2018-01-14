بيريز يهين رونالدو!

كشفت صحيفة "كادينا سير" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يضع عينه على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، ويرغب في التعاقد معه الصيف المقبل.

ووفقا للصحفية فإن النادي الملكي مستعد لإدخال هدافه التاريخي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة التعاقد مع نيمار، لإقناع النادي الباريسي في التخلي عن نجمه الأول.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن صفقة التعاقد مع نيمار قد تبرم بعد نهائيات بطولة كأس العالم في كرة القدم المزمع إقامته الصيف المقبل في روسيا.

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وسيشكل إدخال النادي الملكي لنجمه البرتغالي رونالدو في صفقة التعاقد مع نيمار إهانة لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، خاصة وأن "صاروخ ماديرا" سبق له وأن أدلى بتصريح مثير جاء فيه "أنا الأفضل في التاريخ.. لم يولد من هو أفضل مني!"

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تجدر الإشارة إلى أن نيمار يعتبر حاليا من أفضل لاعبي كرة القدم في العالم، وانضم الصيف الماضي إلى سان جيرمان قادما من برشلونة، في صفقة قياسية، بلغت قيمتها 222 مليون يورو، جعلت من النجم البرازيلي اللاعب الأغلى في تاريخ كرة القدم.

المصدر: لينتا.رو

عمر بيكضاض