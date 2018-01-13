صفقة القرن.. نيمار يطالب بتلبية 3 شروط للتوقيع للريال

وضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم خلال الميركاتو الصيفي الماضي لباريس سان جيرمان الفرنسي قادما من برشلونة، 3 شروط معقدة للانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.

وأفادت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، أن نيمار اشترط رحيل الهداف التاريخي لريال مدريد، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والويلزي جاريث بيل، وأن يصبح هو (نيمار) الصفقة الوحيدة التي يبرمها الملكي في تعاقداته الصيفية، من أجل الموافقة على الانضمام لكتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

وتأتي هذه التقارير، بعدما انتشرت أنباء مؤخرا تحدثت عن نية الريال في تقديم عرض رسمي قيمته 400 مليون يورو، لسان جيرمان، للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار.

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ولو تمت الصفقة سيحطم نيمار رقمه السابق كأغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، الذي حققه بعد انتقاله من البارسا إلى سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو.

ويخطط فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، لإحداث ثورة في تشكيلة ريال مدريد الصيف المقبل، من خلال ضم مجموعة من النجوم البارزين للنادي الملكي، الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، بسبب تراجع مستوى أغلب نجومه.

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ويحتل الريال حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 32 نقطة (جمعها من 17 مباراة)، ويبتعد بفارق 16 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ48 نقطة ( جمعها من 18 مباراة).

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض