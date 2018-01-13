زيدان يصدم المصري صلاح ويدهش الجمهور

رفض المدير الفني لنادي ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، فكرة التعاقد مع أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق، إلى أن النادي الملكي أبدى اهتمامه بضم الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الحالي.

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وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عشية لقاء الريال وفياريال في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا": "أتفهم دهشة الجماهير من كون الغريم برشلونة يبرم الصفقات بينما يلعب الريال دور المتفرج".

وأضاف "زيزو": "لدي فريقي ولا أرى أن هناك من يستطيع تقديم الإضافة أو تحسين أي شيء.. ربما سنرى هذا في يونيو/حزيران المقبل، ولكن ليس الآن".

المصدر: وكالات