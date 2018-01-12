ليفربول يحدد سعر النجم المصري صلاح فهل نشاهده في الريال؟

مازال الانتقال "المحتمل" لنجم ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح إلى ريال مدريد الإسباني حديث وسائل الإعلام الإنجليزية.

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، فإن نادي ليفربول يشترط 80 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على رحيل هدافه المصري خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

يذكر أن صلاح سجل 23 هدفا في 28 مباراة خاضها مع الريدز هذا الموسم.

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تألق صلاح في موسمه الأول مع ليفربول لفت أنظار أقوى الأندية في القارة الأوروبية، على رأسها نادي ريال مدريد.

وذكرت تقارير إنجليزية أن فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، يرى في صلاح واحدا من النجوم المرشحة بقوة للانضمام للميرينغي، الذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، بسبب تراجع مستوى أغلب نجومه، على رأسهم المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي فقد حسه التهديفي.

ويحتل الريال حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 32 نقطة (جمعها من 17 مباراة)، ويبتعد بفارق 16 نقطة كاملة عن غريمه التقليدي برشلونة المتصدر بـ48 نقطة ( جمعها من 18 مباراة).

المصدر: وكالات

عمر بيكضاض











